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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:15
Дюрі-бачі написав:
Зокрема реальний крок - щоб влади всіх країн забезпечували базові потреби (житло, харчування, медицину, освіту) своїх громадян.
Теж сумнівний лівацький крок. Прям півкроку з маніфесту комунізму про "кожному по потребам".
Подивимося за десяток років які будуть результати і наслідки експериментів з базовим доходом. Як на мене - чергова невдала спроба побудувати утопію в реальності.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:32
Faceless написав:
Теж сумнівний лівацький крок
Вам всі лівацькі кроки не подобаються...
dimo_0n написав:
И меняйте свои убеждения.
Чого б це?
Я був, є і буду прихильником лівих ідей. Але тільки з розумною реалізацію за рахунок зовнішніх джерел фінансування. Ну і головне не переборщити, щоб в людей був стимул розвиватись і працювати.
В контексті житла впевнений, що базові кожному по 20 метровій студії від держави - це благо, а кожному по 100 метровій віллі з басейном - зло, бо людині не буде куди розвиватись...
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:49
Дюрі-бачі написав:
Вам всі лівацькі кроки не подобаються...
Відверто - так.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 11:00
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
що мається під штучною інфляцією?
Інфляція, яку генерує ФРС ненульовою ключовою ставкою, а весь світ її імпортує через долар - як резервну валюту
те, що світ імпортує інфляцію через долар, точніше його емісію - це так. але причина інфляції банальна - емісія. а чому емітують долар? бо треба задовольнити потреби пересічних.
ви не бачите, що самі собі протирічите - держава для забезпечення пересічних емітує гроші, а це призводить до інфляції...
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Додано: Чет 17 жов, 2024 11:04
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Теж сумнівний лівацький крок
Вам всі лівацькі кроки не подобаються...
dimo_0n написав:
И меняйте свои убеждения.
Чого б це?
Я був, є і буду прихильником лівих ідей. Але тільки з розумною реалізацію за рахунок зовнішніх джерел фінансування
. Ну і головне не переборщити, щоб в людей був стимул розвиватись і працювати.
В контексті житла впевнений, що базові кожному по 20 метровій студії від держави - це благо, а кожному по 100 метровій віллі з басейном - зло, бо людині не буде куди розвиватись...
ви постійно кажете - зовнішні джерела фінансування. у вас в житті вони є? так й у держав - немає ніяких зовнішних - те, що заробив, те й витрачай.
а ви пропонуєте - знайдіть когось, хто буде вас фінансувати. є такий варіант життя - для чоловіків він називається жиголо
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