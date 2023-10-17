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Обмін старих ламп на світлодіодні:
стартувала нова фаза...

Обмін старих ламп на світлодіодні: стартувала нова фаза...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 16:58

Обмін старих ламп на світлодіодні: стартувала нова фаза...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив про старт наступної фази реалізації програми обміну ламп розжарювання на світлодіодні.

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Обмін старих ламп на світлодіодні: стартувала нова фаза програми
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 16:58

Спочатку треба заборонити продавати старі лампи.
А то вони ж їх можуть купляти та міняти без кінця.
o_volvachev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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