|
|
Заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуться...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 гру, 2023 19:23
Пропонуємо до обговорення:
Українські вантажівки, що зараз заблоковані на кордоні з Польщею повернуться в Україну залізницею, — повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов.
Дивися повний текст Заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуться в Україну залізницею, — УЗ
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99540
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 гру, 2023 19:23
Дуже радує
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4543
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8881 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор