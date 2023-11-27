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Понад 21 тисяча гривень
за однієї умови: хто з...

Понад 21 тисяча гривень за однієї умови: хто з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:48

Понад 21 тисяча гривень за однієї умови: хто з...

Пропонуємо до обговорення:
Бійці, які служать в Збройних Силах України, мають право не лише на місячне грошове забезпечення. Додаткові кошти вони можуть отримати й за перший контракт.

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Понад 21 тисяча гривень за однієї умови: хто з військових має право на виплату допомоги
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:48

На Росії такі виплати разів у 5 більші.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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