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Повістки у спортзалах:
Закарпатський ТЦК зробив заяву

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:46

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Пропонуємо до обговорення:
Вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів.

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Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:03

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Щось невидно рейдів по нічних клубах, кафе, ресторанів, елітеих готель-комплексів...
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:08

GALeon Перші ластівки вже є. В Косино прийшли:
https://tsn.ua/ukrayina/z-povistkami-do ... 66880.html
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:13

  GALeon написав:Щось невидно рейдів по нічних клубах, кафе, ресторанів, елітеих готель-комплексів...


буковель нарешті потрусили
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:07

  Дюрі-бачі написав:Перші ластівки вже є


Перші ластівки чого, новго 37-го року?

У комплекс увірвалося кілька десятків чоловіків у балаклавах і під дулами автоматів змусили всіх відвідувачів, у тому числі і дітей та жінок вийти з саун та процедурних кабінетів. Після цього люди спакували у свій автомобіль двох чоловіків та вивезли їх у невідомому напрямку
katso
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