Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Додано: Суб 09 гру, 2023 23:44

Примусом вообще невозможно чего то добиться. Даже ребёнок с характером вас пошлёт если его заставлять, не говоря про взрослых мужиков. Это грёбаный совок. Ах ты не пойдёшь - тогда мы заставим. Но заставляющие не понимают, что такой человек может наломать таких дров, что мама не горюй. А остальные посмотрят на этот цирк и будут обходить работников в форме десятой дорогой.





Посмотрите на цирк в Косино. Военные принесли с собой шипы для перекрытия дороги. ШИПАМИ перекрыли выезд. То есть они возомнили себя спецназом, приехали с соответствующим обмундированием, в балаклавах и штурмом взяли джакузи, два мед кабинета, парилку и два десятка тел в плавках. Шуму же навели как будто изымали крупную партию оружия, с персоналом общались как с рецидивистами



Короче, вангую с мобилизацией будет ещё большая проблема, а ненависть только вверх