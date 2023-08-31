Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Діяти за законодавством. Яке там покарання за неявку? Ось його й застосовуйте. А не тортури у бусиках.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:59
Додано: Нед 10 гру, 2023 01:54
Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.
Цензура заборонена.
Подивимося, що залишиться від сьогоднішнього дискусійного волевиявлення.
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