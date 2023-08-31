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Повістки у спортзалах:
Закарпатський ТЦК зробив заяву

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:59

  fler написав:За законодавством захист країни - це обов'язок кожного, а не лише військових. Що робити, якщо люди отримали повістки та не з'явилися у військомат? О


Діяти за законодавством. Яке там покарання за неявку? Ось його й застосовуйте. А не тортури у бусиках.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 01:54

  katso написав:
  fler написав:За законодавством захист країни - це обов'язок кожного, а не лише військових. Що робити, якщо люди отримали повістки та не з'явилися у військомат? О


Діяти за законодавством. Яке там покарання за неявку? Ось його й застосовуйте. А не тортури у бусиках.

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.
Цензура заборонена.
Подивимося, що залишиться від сьогоднішнього дискусійного волевиявлення.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:46

  trololo написав:
  beee написав:Брешеш ти. Я сегодня лично в Спортлайф был свидетелем. Оцепили здание, черный вход. Никакой полиции не было. Это видел весь спортзал суббота 13:40
Я вышел молча с детьми. А тебя будут судить. Твоё время придёт, от закона не спрячешься


типу якби поліція була, ви б підійшли отримали повістку, а не втікали? :mrgreen: вас не бусифікували і навіть випустили без повістки, а ви скаржитесь на тцк та незаконність, щось тут не сходиться

Я применил силу своих рук основываясь на законе самообороны и 3 закон Ньютона
Полиции предъявляю документы на законных основаниях и только.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:15

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Удивительное зрелище, когда все вокруг - мужчины и женщины бегут в панике, сотрудники выключают свет и разбегаются. В какой то момент мне показалось, что какой то маньяк с оружием вломился
beee
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