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Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 гру, 2023 00:59
fler написав:
За законодавством захист країни - це обов'язок кожного, а не лише військових. Що робити, якщо люди отримали повістки та не з'явилися у військомат? О
Діяти за законодавством. Яке там покарання за неявку? Ось його й застосовуйте. А не тортури у бусиках.
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katso
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Додано: Нед 10 гру, 2023 01:54
katso написав:
Діяти за законодавством.
fler написав:
За законодавством захист країни - це обов'язок кожного, а не лише військових. Що робити, якщо люди отримали повістки та не з'явилися у військомат? О
Яке там покарання за неявку? Ось його й застосовуйте. А не тортури у бусиках.
Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.Цензура заборонена.
Подивимося, що залишиться від сьогоднішнього дискусійного волевиявлення.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:46
trololo написав: beee написав:
Брешеш ти. Я сегодня лично в Спортлайф был свидетелем. Оцепили здание, черный вход. Никакой полиции не было. Это видел весь спортзал суббота 13:40
Я вышел молча с детьми. А тебя будут судить. Твоё время придёт, от закона не спрячешься
типу якби поліція була, ви б підійшли отримали повістку, а не втікали?
вас не бусифікували і навіть випустили без повістки, а ви скаржитесь на тцк та незаконність, щось тут не сходиться
Я применил силу своих рук основываясь на законе самообороны и 3 закон Ньютона
Полиции предъявляю документы на законных основаниях и только.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:15
Удивительное зрелище, когда все вокруг - мужчины и женщины бегут в панике, сотрудники выключают свет и разбегаются. В какой то момент мне показалось, что какой то маньяк с оружием вломился
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