Ведете ли вообще?
FIFO / LIFO / AVCO?
В excel / программе?
Основная проблема с учетом трат в валюте.
Неудобно при тратах вводить курс AVCO. Он с большим кол-вом цифр после запятой. Боюсь на выходе получить левый результат.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:03
Как вы ведете учет валюты?
Ведете ли вообще?
FIFO / LIFO / AVCO?
В excel / программе?
Основная проблема с учетом трат в валюте.
Неудобно при тратах вводить курс AVCO. Он с большим кол-вом цифр после запятой. Боюсь на выходе получить левый результат.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:36
M-A-X excel. Мой знакомьій начальник отдела снабжения вел в нем всю потребность машиностроительного завода а там 25-видов продукции бьіло и не жаловался
Додано: Суб 09 гру, 2023 00:45
Re: Как вы ведете учет валюты?
сдавайте валюту (с)
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