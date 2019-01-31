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Как вы ведете учет валюты?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:03
Ведете ли вообще?
FIFO / LIFO / AVCO?
В excel / программе?
Основная проблема с учетом трат в валюте.
Неудобно при тратах вводить курс AVCO. Он с большим кол-вом цифр после запятой. Боюсь на выходе получить левый результат.
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M-A-X
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:36
M-A-X
excel. Мой знакомьій начальник отдела снабжения вел в нем всю потребность машиностроительного завода
а там 25-видов продукции бьіло и не жаловался
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yama
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:45
сдавайте валюту (с)
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cohan
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Додано: Суб 16 гру, 2023 17:10
Це ви питаєте для сім'ї карусельника чи компанії-експортера(імпортера)?
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Boundless
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Додано: Суб 16 гру, 2023 17:36
Boundless написав:
Це ви питаєте для сім'ї карусельника чи компанії-експортера(імпортера)?
Грубо говоря для семьи карусельщика.
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M-A-X
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Додано: Суб 16 гру, 2023 18:01
Дуже наближено: записано скільки готівки на руках і приблизно скільки на рахунках / депозиті / ОВДП (точність +/- 100$).
Потончі витрати в гривні із гривневого доходу. Витрати у валюті рідко бувають і впливають на баланс валютного рзерву.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 18 гру, 2023 11:46
M-A-X написав:
Ведете ли вообще?
FIFO / LIFO / AVCO?
В excel / программе?
Основная проблема с учетом трат в валюте.
....
В программе. Если овдп покупаются по разным ценам и кол-вам (гривневые), то при необходимости продать - усреднение цены покупки.
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ringM57
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Додано: Пон 18 гру, 2023 13:02
M-A-X написав:
Ведете ли вообще?
FIFO / LIFO / AVCO?
В excel / программе?
Товарищ, а Вы с какой целью интересуетесь?
Вы, случайно, не из фискальных органов?
А то Олег Устенко уже про "план Б" вещает после НГ.
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maniachello
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:50
Дюрі-бачі написав:
Дуже наближено: записано скільки готівки на руках і приблизно скільки на рахунках / депозиті / ОВДП (точність +/- 100$).
Потончі витрати в гривні із гривневого доходу. Витрати у валюті рідко бувають і впливають на баланс валютного рзерву.
Готівкова і безготівкова валюта врахована по одній ціні?
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anmyronyuk1
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