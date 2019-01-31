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Как вы ведете учет валюты?

Как вы ведете учет валюты?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:10

А після підраунку рву пааірці. Кидаю в унітаз. Зливаю воду. Жоден хакер не зможе отримати інформацію
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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