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Как вы ведете учет валюты?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лис, 2024 11:10
А після підраунку рву пааірці. Кидаю в унітаз. Зливаю воду. Жоден хакер не зможе отримати інформацію
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Investor_K
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Ірина_, Модератор
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