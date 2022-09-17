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«Поки все йде за песимістичним
сценарієм»: чого...

«Поки все йде за песимістичним сценарієм»: чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:01

«Поки все йде за песимістичним сценарієм»: чого...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом цього тижня, як прогнозують деякі фахівці, на ринку не буде великих курсових коливань долара.

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«Поки все йде за песимістичним сценарієм»: чого очікувати від курсу долара в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:01

19 числа написали статью, а 20 числа утром стало понятно, что прогноз курса неверный и гривна начала стремительное падение. Курс 20.12 был 38.1.
А вы писали, что не вырастет до конца недели выше чем 37.75))
hazanovich_alexey
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