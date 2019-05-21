RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Таунхаус із фільму «Сам удома
2: Загублений у Нью-Йорку»...

Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку»...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:11

Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку»...

Пропонуємо до обговорення:
Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» продають за $6,7 мільйона. Йдеться про будинок дядька Кевіна, в якому хлопчик робив пастки для «липких бандитів».

Дивися повний текст
Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» продають за $6,7 мільйона
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99569
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:12

Це не той таунхауз де знімався фільм. Цей епізод знімався в павільонах Universal Studios за адресою Brownstone Str. Universal City, CA 91602, США. Неточність яку розповсюдили так звані ріелтори і продавці повітря. І дивно по всім виданням дуже навіть відомим пішла інформація і ніхто її не перевірив. Маю надію, що покупці цього таунхауза не клюнуть на лохотрон від продавців.
grigorypidgaynyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.12.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:03

Дійсно, навіть якщо зрівняти два фото будинку, які наведенні статті, фото будинку, що продається зовсім не схоже на фото будинку в якому знімався фільм. Там буде мімінмум 50 відміностей :D
ovr3791
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.12.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти підрахували, яка вулиця в Нью-Йорку є найдорожчою
R2 » Суб 26 жов, 2019 20:33
3 839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 12:59
NSA
Uber запустить вертолітне таксі в Нью-Йорку
R2 » П'ят 07 чер, 2019 11:11
1 424
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 11:12
nsbookmarks
У Нью-Йорку хочуть штрафувати за набирання текстових...
R2 » Вів 21 тра, 2019 09:26
9 1148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 20:44
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1163)
27.12.2023 13:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.