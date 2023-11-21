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В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 гру, 2023 00:23
Пропонуємо до обговорення:
Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас пояснив, що гривневий ресурс дуже вигідно тримати на депозитах у банках, оскільки це дозволить перекрити негативні чинники інфляції.
Дивися повний текст В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні зараз гривневі депозити
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R2
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Додано: Нед 31 гру, 2023 00:24
Дубас сильно надубасился, раз вещает такую страшную неправду. Он думает, что народ совсем глупый или как?
Инфляция низкая, а индекс цен 6%?))
Зачем публиковать такую откровенную ложь?
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hazanovich_alexey
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