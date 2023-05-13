З понеділка, 1 січня, набула чинності заборона на торгівлю алмазами, що походять з рф.
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Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу
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Додано: Вів 02 січ, 2024 13:42
Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу
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Дивися повний текст
Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу
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