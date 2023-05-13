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Набула чинності заборона на
імпорт алмазів з рф до Євросоюзу

Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 13:42

Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу

Пропонуємо до обговорення:
З понеділка, 1 січня, набула чинності заборона на торгівлю алмазами, що походять з рф.

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Набула чинності заборона на імпорт алмазів з рф до Євросоюзу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 13:43

То все ж таки алмазів чи діамантів?
victor_kobylyanski
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Модератори: Ірина_, Модератор

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