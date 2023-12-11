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В Україні почав працювати
фонд, що буде діяти за...

В Україні почав працювати фонд, що буде діяти за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:06

В Україні почав працювати фонд, що буде діяти за...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня в Україні вступив в дію закон, який передбачає створення Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, який був ухвалений Верховною Радою ще навесні 2023 року.

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В Україні почав працювати фонд, що буде діяти за принципом «забруднювач платить»
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:06

Тобто плати, включай до цени та забруднюй скільки можешь.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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