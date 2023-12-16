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Україна здійснила ягідний прорив на ринок Швейцарії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 січ, 2024 12:27
Пропонуємо до обговорення:
За інформацією аналітиків EastFruit, Україна 2023 року здійснила справжній «ягідний прорив» на дуже непростий ринок Швейцарії. Річ у тім, що Швейцарія не входить до Євросоюзу, тому ринок продуктів харчування в цій країні є дуже сильно захищеним від імпорту, а вимоги до безпеки та якості продукції є дуже високими.
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R2
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Додано: Нед 07 січ, 2024 14:30
А при цьому у нас в магазинах лохина з Перу.
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unicdima
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Додано: Нед 07 січ, 2024 15:47
unicdima написав:А при цьому у нас в магазинах лохина з Перу.
Так все вірно - вигідно в Швейцарію продати ніж на внутр ринку
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GALeon
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:49
Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах!
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testertest1974
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Ірина_, Модератор
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