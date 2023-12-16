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Україна здійснила ягідний
прорив на ринок Швейцарії

Україна здійснила ягідний прорив на ринок Швейцарії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:27

Україна здійснила ягідний прорив на ринок Швейцарії

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією аналітиків EastFruit, Україна 2023 року здійснила справжній «ягідний прорив» на дуже непростий ринок Швейцарії. Річ у тім, що Швейцарія не входить до Євросоюзу, тому ринок продуктів харчування в цій країні є дуже сильно захищеним від імпорту, а вимоги до безпеки та якості продукції є дуже високими.

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Україна здійснила ягідний прорив на ринок Швейцарії
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:30

Re: Україна здійснила ягідний прорив на ринок Швейцарії

А при цьому у нас в магазинах лохина з Перу.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:47

Re: Україна здійснила ягідний прорив на ринок Швейцарії

unicdima написав:А при цьому у нас в магазинах лохина з Перу.
Так все вірно - вигідно в Швейцарію продати ніж на внутр ринку
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:49

Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах!
testertest1974
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Модератори: Ірина_, Модератор

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