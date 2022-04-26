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У Аерофлоту зламався
восьмий літак за 5 тижнів

У Аерофлоту зламався восьмий літак за 5 тижнів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:40

У Аерофлоту зламався восьмий літак за 5 тижнів

Пропонуємо до обговорення:
Близько 400 пасажирів рейсу Пхукет-Москва продовжують залишатися в Таїланді через поломку літака російської авіакомпанії «Аерофлот». Про це повідомляє Telegram-канал Mash і публікує відповідне відео.

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У Аерофлоту зламався восьмий літак за 5 тижнів
R2
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