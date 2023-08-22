RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Синя гілка київського
метрополітену може відновити...

Синя гілка київського метрополітену може відновити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:02

Синя гілка київського метрополітену може відновити...

Пропонуємо до обговорення:
Відновлювальні роботи в ушкодженому тунелі київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» можуть тривати від 2-х до 5-ти років.

Дивися повний текст
Синя гілка київського метрополітену може відновити роботу через декілька років — Бахматов
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99599
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:02

Я би з радістю приїхав на деякий в Україну (подвійне громадянство Україна - Нідерланди). Так ж мене не випустять назад додому. Українську владу і корупційну бюрократію не цікавить де мій дім, робота, сімя, будинок, іпотека , інші зобовязання - все поза межами України. Фактично для таких як я - Україна це смертельна пастка. Навіть якщо не запакують на фронт, то зруйнується все моє життя і життя моєї сімї. Україна це не бере до уваги. Чому я повинен брати до уваги проблеми України до такої міри, так як про це пише Володимир Зеленський?!
Доречі я і моя сімя тут в Нідерландах сплачуємо громадні податки (по мірках України). З яких також надається допомога Україні. Навіть велиска частина винищувачів F-16 буде надана Нідерландами. Може Україна і пан Зеленський подякують ( і мені в тому числі ) за ту допомогу яка надається, зброю , винищувачі? Нє? Чи буде риторити , вертайся в Україну і плати там пару гривен податків, допоки не згинеш?
Дуже однобока, не конструктивна і навітья би сказав відвертаюча , демотивуюча позиція.
danylo_zvenygora
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.01.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:07

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Відновлювальні роботи в ушкодженому тунелі київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» можуть тривати від 2-х до 5-ти років.

Дивися повний текст
Синя гілка київського метрополітену може відновити роботу через декілька років — Бахматов


Не раніше ніж Кличко піде на пенсію
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9444
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії українців: у ПФУ пояснили, коли стаж може стати...
R2 » Сер 03 січ, 2024 20:26
1 175
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2024 20:26
salvydas
Відновити українську економіку й інфраструктуру потрібно...
R2 » Вів 22 сер, 2023 14:01
2 403
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 15:32
LOKY
Попереду зміни: банкір розповів, що може статися з...
R2 » Вів 22 сер, 2023 12:41
1 324
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 12:41
andrewmashyna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5631)
11.01.2024 17:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.