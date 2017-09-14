Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:38

trololo написав: ЛАД написав: Дроны Европа как-нибудь сделает, если мы с этим справляемся. Дроны Европа как-нибудь сделает, если мы с этим справляемся.

якщо в неї будуть такі самі умови як у нас то да, буде трохи дорожче але да.



але якщо впишеться китай на повну? ви ж знаєте, що можна зробити все, крім батареї та магніту в двигуні? тотальна залежність від китаю в дронах. виришити цю проблему не вийде за півроку. якщо в неї будуть такі самі умови як у нас то да, буде трохи дорожче але да.але якщо впишеться китай на повну? ви ж знаєте, що можна зробити все, крім батареї та магніту в двигуні? тотальна залежність від китаю в дронах. виришити цю проблему не вийде за півроку.

А вот с пехотой, действительно, будет большая проблема. Европа за 80 мирных лет сильно обросла жиром.

уявіть, які почнуться цікаві переговори в НАТО, коли треба буде визначити хто і скільки видасть людей готових гинути на війні? помножити це на центри впливу типу угорщини, словаччини, пропаганду і тд.

це як організувати ОПЕК на людських життях. а рускіе з китайцями будуть просуватись щодня...

..... уявіть, які почнуться цікаві переговори в НАТО, коли треба буде визначити хто і скільки видасть людей готових гинути на війні? помножити це на центри впливу типу угорщини, словаччини, пропаганду і тд.це як організувати ОПЕК на людських життях. а рускіе з китайцями будуть просуватись щодня........

бо ми єдині після сша та китаю, хто зміг би їх опездюлити, чисто за рахунок того, що ніхто не знає душонку і грязну мислішку п'дара так, як ми? хто реально зміг би провернути "паутину"? можливо ізраїль хіба що.. бо вони теж по руськи шпрехают краще за кацапів



можливо, війна почалась тому що конче треба україна як ресурс, як золота шахта в подальшій експансії ? може саме тому росіяни так не хочуть України в НАТО?бо ми єдині після сша та китаю, хто зміг би їх опездюлити, чисто за рахунок того, що ніхто не знає душонку і грязну мислішку п'дара так, як ми? хто реально зміг би провернути "паутину"? можливо ізраїль хіба що.. бо вони теж по руськи шпрехают краще за кацапівможливо, війна почалась тому що конче треба україна як ресурс, як золота шахта в подальшій експансії ?

Думаю, эту проблему в ближайшее время США-Европа решат, всё-таки не полные идиоты и уже, вроде, поняли, что Китай, скажем мягко, не большой друг.Я даже не об этом.Вопрос даже не в согдасованиях. Они просто могут не суметь собрать/призвать/нанять достаточно большую армию. Европейцы слишком заплыли жиром и не хотят воевать. Тут как-то приводили результаты европейских опросов о готовности взять в руки оружие в случае нападения на страну. Результаты не впечатляли.И, кстати, не уверен, что в США ситуация намного лучше.Тем более, они могут отсидеться за океаном.По-моему, вы сильно преувеличиваете роль Украины в мире."Паутина", безусловно, блестящая операция, но не думаю, что другие разведки (англ., нем.) сильно уступают.Русскоязычность Израиля тоже не стоит преувеличивать. Свободно говорит на русском языке 15-20% населения - бывшие советские.