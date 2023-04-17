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Фінансування вищої освіти
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Фінансування вищої освіти та надання державної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 19:45

Фінансування вищої освіти та надання державної...

Пропонуємо до обговорення:
З нового навчального року в Україні змінять систему фінансування вищої освіти. Зокрема, видаватимуть частині студентів гранти на навчання у ЗВО.

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Фінансування вищої освіти та надання державної підтримки: які зміни (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 19:45

Неправильно, що вразливі категорії мають право на вищу освіту за бюджетні кошти незалежно від рівня знань.
Без освіти лишаються талановиті діти, а бездарні сидять на бюджеті тільки тому, що в них батьки чимось не видалися (прокурори, судді або "чорнобільці") і вони вразливі.
Зробіть вразливим категорям технічну лсвіту безкоштовною, а не вищу. А вищу тільки якщо дитина талановита, незалежно від категорії.
o_volvachev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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