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Зеленський підписав указ
про надання гуманітарної...

Зеленський підписав указ про надання гуманітарної...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:23

Зеленський підписав указ про надання гуманітарної...

Пропонуємо до обговорення:
Україна надасть гуманітарну допомогу Чехії для подолання наслідків повені.

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Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії для подолання наслідків повені
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:30

Re: Зеленський підписав указ про надання гуманітарної...

Чехи наши слоны, если можно им чем то помочь то я не против
smdtranz
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