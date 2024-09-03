Україна надасть гуманітарну допомогу Чехії для подолання наслідків повені.
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Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії для подолання наслідків повені
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Додано: Вів 08 жов, 2024 18:23
Зеленський підписав указ про надання гуманітарної...
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Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії для подолання наслідків повені
Додано: Вів 08 жов, 2024 18:30
Re: Зеленський підписав указ про надання гуманітарної...
Чехи наши слоны, если можно им чем то помочь то я не против
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