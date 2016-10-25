RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Потрібна порада -
купувати чи ні?)

Потрібна порада - купувати чи ні?)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 23:26

Потрібна порада - купувати чи ні?)

Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:10

  cherchiltank написав:Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?

якщо 70 000 - не останні - можна й купити.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23648
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:23

  cherchiltank написав:Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?

Снимите родителям меньшую квартиру. Квартира им нафиг не нужна по сути.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:52

  cherchiltank написав:Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?

Якщо з меблями і ремонт хоча б середнього цінового діапазону, то ні, не вкладешся. А який це «найкращий»?
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Поради юриста. Як купувати житло на...
D2 » Вів 04 вер, 2018 17:22
3 3924
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 вер, 2021 07:07
Bobua
Чи купувати квартиру в передмісті Києва?
vasiliy_petrikov » Сер 28 сер, 2019 13:50
1 2834
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 19:33
M-A-X
У Києві побудували багато житла, яке нема кому купувати, - е 1 ... 7, 8, 9
R2 » Вів 25 жов, 2016 12:21
86 24836
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лис, 2016 21:45
zagor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.