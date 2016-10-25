Потрібна порада - купувати чи ні?)

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 23:26
Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?
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cherchiltank
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:10
cherchiltank написав:
Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?
якщо 70 000 - не останні - можна й купити.
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Frant
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:23
cherchiltank написав:
Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?
Снимите родителям меньшую квартиру. Квартира им нафиг не нужна по сути.
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stm
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:52
cherchiltank написав:
Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?
Якщо з меблями і ремонт хоча б середнього цінового діапазону, то ні, не вкладешся. А який це «найкращий»?
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gonchik74
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Додано: Суб 20 січ, 2024 10:06
gonchik74 написав: cherchiltank написав:
Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?
Якщо з меблями і ремонт хоча б середнього цінового діапазону, то ні, не вкладешся. А який це «найкращий»?
Крона парк - тільки перший а не другий
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cherchiltank
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Додано: Суб 20 січ, 2024 10:07
stm написав: cherchiltank написав:
Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?
Снимите родителям меньшую квартиру. Квартира им нафиг не нужна по сути.
Була б не нужна я б не думав про купівлю)
-
cherchiltank
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