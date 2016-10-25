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купувати чи ні?)

Потрібна порада - купувати чи ні?)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 23:26

Потрібна порада - купувати чи ні?)

Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:10

  cherchiltank написав:Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?

якщо 70 000 - не останні - можна й купити.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:23

  cherchiltank написав:Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?

Снимите родителям меньшую квартиру. Квартира им нафиг не нужна по сути.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:52

  cherchiltank написав:Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?

Якщо з меблями і ремонт хоча б середнього цінового діапазону, то ні, не вкладешся. А який це «найкращий»?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:06

  gonchik74 написав:
  cherchiltank написав:Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?

Якщо з меблями і ремонт хоча б середнього цінового діапазону, то ні, не вкладешся. А який це «найкращий»?

Крона парк - тільки перший а не другий
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:07

  stm написав:
  cherchiltank написав:Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?

Снимите родителям меньшую квартиру. Квартира им нафиг не нужна по сути.

Була б не нужна я б не думав про купівлю)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 14:07

якщо є змога то робіть ремонти самостійно. можна з'єкономити купо коштів
Софія
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:05

  cherchiltank написав:Є квартира в Броварах в найкращому в місті комплексі. 52 метри однокімнатна з непоганим (як на продаж) ремонтом за 70 тисяч баксів. Без ремонту така квартира коштує десь 50
Питання таке - чи можна вкластися в ремонт якщо робити для себе в 20 тисяч баксів?)
Купую не для себе а батькам бо в них поруч дача на якій вони живуть - а в місті простіший доступ як до Києва так і до медичних послуг
Що думаєте панове?


Я б щось подивився на правому березі.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:15

  Хомякоид написав:Я б щось подивився на правому березі.


Согласен. Желательно на правом берегу Ужгорода.
Не флуд ни разу, искренний совет.
Господар Вельзевула
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