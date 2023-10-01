RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Банки особливо
зацікавилися обігом грошей...

Finance.ua: Банки особливо зацікавилися обігом грошей...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 03:10

Finance.ua: Банки особливо зацікавилися обігом грошей...

Пропонуємо до обговорення:
Що це означає, з чим пов'язано і що робити, щоб не втратити доступу до коштів
Останнім часом почали з'являтись повідомлення, що банки висунули до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця. Зокрема, з таким питанням до багатьох клієнтів звернувся monobank.

Дивися повний текст Банки особливо зацікавилися обігом грошей своїх клієнтів
D2
 
Повідомлень: 290
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:50

треба брати приклад з наших можновладців -більшу частину статків декларують в кеші (мабудь прийшов час діставати з комори "барсетку" ((( )
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2877
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Карта рассрочки Мед от Unex Bank
D2 » Нед 01 жов, 2023 15:12
4 1487
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2024 12:12
k4130481kjn
Finance.ua: Картки з кешбеком 1 ... 61, 62, 63
D2 » Сер 02 вер, 2020 22:14
622 151808
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2024 20:31
greenozon
Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
D2 » П'ят 30 чер, 2023 00:17
5 3243
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2024 20:07
valeriyazolotko78

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.