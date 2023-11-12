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Finance.ua: Банки особливо зацікавилися обігом грошей...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 19 січ, 2024 03:10
Пропонуємо до обговорення:
Що це означає, з чим пов'язано і що робити, щоб не втратити доступу до коштів
Останнім часом почали з'являтись повідомлення, що банки висунули до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця. Зокрема, з таким питанням до багатьох клієнтів звернувся monobank.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 17:50
треба брати приклад з наших можновладців -більшу частину статків декларують в кеші (мабудь прийшов час діставати з комори "барсетку" ((( )
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хуторянка
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Додано: Вів 09 лип, 2024 11:09
При наданні всіх документів банк так і нічого не зробив. Довго шукав як вирішити пробему і все-таки мені допомогли добрі люди
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dokavto41
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Додано: Сер 10 лип, 2024 02:43
Можете побути і ви доброю людиною і розповісти,як у вас получилося,бо в мене така ж ситуація з монобанком
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lido4ka1407
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