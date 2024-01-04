Впродовж 2023 року українці продавали в інтернеті вживані легковики сукупною вартістю понад 25,5 мільярда доларів США.
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Як змінились ціни на авто в Україні
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:04
Як змінились ціни на авто в Україні
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Як змінились ціни на авто в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:10
Re: Як змінились ціни на авто в Україні
Якщо не розбиратися, то за будь яку суму можна купити сміття
Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:18
Так, але за таку суму вірогідність купити сміття зростає на порядок(ки). Це буде авто однозначно старше 2010 року, а знайти мінімум п'ятнадцятирічне авто в хорошому стані майже нереально.
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