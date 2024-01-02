Через майже два роки війни у Польщі залишаються до 1 млн українських біженців. Багато з них стикаються зі значними труднощами у цій країні.
Дивися повний текст
Із якими проблемами стикаються українські біженці в Польщі: дослідження
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 січ, 2024 20:53
Із якими проблемами стикаються українські біженці в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Із якими проблемами стикаються українські біженці в Польщі: дослідження
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|