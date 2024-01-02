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Із якими проблемами стикаються
українські біженці в...

Із якими проблемами стикаються українські біженці в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:53

Із якими проблемами стикаються українські біженці в...

Пропонуємо до обговорення:
Через майже два роки війни у Польщі залишаються до 1 млн українських біженців. Багато з них стикаються зі значними труднощами у цій країні.

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Із якими проблемами стикаються українські біженці в Польщі: дослідження
R2
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Нехай повертаються в Україну. Тут усіх цих проюлем немає.
Investor_K
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Бедненькие (((
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