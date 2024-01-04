Ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися за останній рік.
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Оренда житла в Україні — у яких містах дешевше винаймати квартиру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 20:54
Оренда житла в Україні — у яких містах дешевше винаймати...
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Дивися повний текст
Оренда житла в Україні — у яких містах дешевше винаймати квартиру
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