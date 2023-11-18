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В яких країнах найлегше і найтяжче отримати громадянство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 січ, 2024 13:48
Пропонуємо до обговорення:
Швеція є першою у списку країн-членів Європейського Союзу, де громадянство отримати найпростіше. Про це свідчать результати дослідження, проведеного канадським імміграційним агентством CanadaCIS.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 13:48
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