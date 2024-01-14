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Найкращі країни ЄС для переїзду в 2024 році, де 4-денний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 січ, 2024 18:03
Пропонуємо до обговорення:
Все більше людей шукають способи зробити роботу якомога зручнішою, причому багато з них обирають віддалену роботу або шукають можливість працювати з коротшими робочими тижнями.
Дивися повний текст Найкращі країни ЄС для переїзду в 2024 році, де 4-денний робочий тиждень
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:03
А я пашу майже без вихідних. Під час війни так і треба!
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