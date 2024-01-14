RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найкращі країни ЄС для переїзду
в 2024 році, де 4-денний...

Найкращі країни ЄС для переїзду в 2024 році, де 4-денний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 18:03

Найкращі країни ЄС для переїзду в 2024 році, де 4-денний...

Пропонуємо до обговорення:
Все більше людей шукають способи зробити роботу якомога зручнішою, причому багато з них обирають віддалену роботу або шукають можливість працювати з коротшими робочими тижнями.

Дивися повний текст
Найкращі країни ЄС для переїзду в 2024 році, де 4-денний робочий тиждень
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99632
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 18:03

А я пашу майже без вихідних. Під час війни так і треба!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9500
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8%
R2 » Нед 21 січ, 2024 13:55
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2024 13:55
Investor_K
За який борг можуть відключити світло в 2024: точна...
R2 » П'ят 19 січ, 2024 11:36
5 291
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2024 17:04
lel
У 2023 році на підтримку полонених було спрямовано майже...
R2 » Нед 14 січ, 2024 15:06
1 209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2024 23:10
marinanechiporenko69

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.