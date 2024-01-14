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Названо найбільш «тихі»
пляжі в світі (інфографіка)

Названо найбільш «тихі» пляжі в світі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 21:01

Названо найбільш «тихі» пляжі в світі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики проаналізували мільйони загальнодоступних відгуків мандрівників на Tripadvisor для 500 найкращих пляжів Америки та 100 найкращих пляжів у кожній країні світу.

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Названо найбільш «тихі» пляжі в світі (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 23:16

Re: Названо найбільш «тихі» пляжі в світі (інфографіка)

:mrgreen:
nekefer
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Модератори: Ірина_, Модератор

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