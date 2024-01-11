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Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 січ, 2024 11:16
Пропонуємо до обговорення:
Вимога уточнити максимальний місячний оборот за рахунками клієнта була направлена до банків у вересні 2023 року. Наприкінці грудня 2023 року було внесено ще зміни до Положення про фінмоніторинг, що стосуються т.зв. «політично значущих осіб» (PEP), і за підсумками всіх змін Національний банк захотів побачити актуальну інформацію.
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