|
|
|
Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 січ, 2024 11:16
Пропонуємо до обговорення:
Вимога уточнити максимальний місячний оборот за рахунками клієнта була направлена до банків у вересні 2023 року. Наприкінці грудня 2023 року було внесено ще зміни до Положення про фінмоніторинг, що стосуються т.зв. «політично значущих осіб» (PEP), і за підсумками всіх змін Національний банк захотів побачити актуальну інформацію.
Дивися повний текст Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснення походження грошей
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99642
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 січ, 2024 12:28
Якщо у людини прозорі доходи - то немає чого боятися
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9513
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 14:14
Банки вже зараз зловживають цим блокуванням. І треба не до суду, а надсилати скарги НБУ з вимогами перевірити діяльність банку та застосувати максимальні штрафи, це дійсно діючий механізм вплив на свавілля банків, а ні дурні поради іти до суду.
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 100
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|