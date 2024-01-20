Естонія щорічно виділятиме Києву 14 млн євро, які будуть спрямовані на розвиток країни. Відповідні цифри зафіксовано у державній бюджетній стратегії.
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Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14 мільйонів євро
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Додано: Пон 22 січ, 2024 12:20
Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14...
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Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14 мільйонів євро
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