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Україна планує стати «газовим
сейфом» Європи — Шмигаль

Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:52

Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
України планує стати «газовим сейфом» ЄС, тому європейським компаніям пропонується зберігати в українських сховищах до 10 млрд кубів газу.

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Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:52

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Investor_K
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