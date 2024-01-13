України планує стати «газовим сейфом» ЄС, тому європейським компаніям пропонується зберігати в українських сховищах до 10 млрд кубів газу.
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Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль
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Додано: Пон 22 січ, 2024 13:52
Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль
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Дивися повний текст
Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль
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