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Moneyveo роздала «скарби» клієнтам по всій Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2024 13:12
Пропонуємо до обговорення:
Акції Манівео не лише пропонують призи, але й дарують чудові емоції. Так, нещодавно фінтех-компанія завершила свою акцію «Манівеоскарб», в рамках якої в 30 містах України було заховано «скарби» — скляні колби із купюрою у 500 гривень в кожній.
Дивися повний текст Moneyveo роздала «скарби» клієнтам по всій Україні
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Додано: Вів 23 січ, 2024 13:12
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Шахраї авжеж нічого не дали. Нікому не раджу
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