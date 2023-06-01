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Як зменшити витрату батареї
на смартфоні Android:...

Як зменшити витрату батареї на смартфоні Android:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 16:07

Як зменшити витрату батареї на смартфоні Android:...

Пропонуємо до обговорення:
Для поліпшення автономності смартфонів придумали режим економії батареї, темну тему і купу інших «фішок». Але майже завжди це компроміс, з яким користувачам доводиться миритися заради збереження заряду.

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Як зменшити витрату батареї на смартфоні Android: потрібно вимкнути всього одну опцію
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 16:07

Что за ерунда? Новый телефон такой функции нет и не только у меня
snvsae77
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:55

В 13 android ця функція замінена на "покращені повідомлення" і вимикати її недоречно, бо це крутий функціонал.
budlyansky
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