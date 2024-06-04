У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на...

Додано: Вів 26 лис, 2024 20:54

Я считаю что это правильно. Мне 55 И я понимаю что я просто развалюсь если дать нагрузку. Я всю свою жизнь не пил и не курил, питался правильно, но работал тяжело, имею огромное количество проблем со здоровьем. Мне тяжело утром с теплой кровати встать не то что с окопа. По выводам ВЛК был признан не годным к службе в военное время. Выехал за границу, но когда сделали резерв+ оказалась сто я не на учёте и что мне надо почистить военкомат чтобы обновить данные. Я им пишу а они не отвечают. Задолбали уже! Трудно понять кто пофигизм к своим людям или просто коррупционная составляющая.