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735 млн грн інвестицій і
650 робочих місць. Уряд...

735 млн грн інвестицій і 650 робочих місць. Уряд...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:40

735 млн грн інвестицій і 650 робочих місць. Уряд...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів вніс індустріальний парк «Універсал Індастрі» до реєстру індустріальних парків.

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735 млн грн інвестицій і 650 робочих місць. Уряд зареєстрував новий індустріальний парк
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:41

Шурма чи дєрмак що б податки не платити
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