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«Ти воюєш або працюєш на
державу». Зеленський анонсував...

«Ти воюєш або працюєш на державу». Зеленський анонсував...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 13:59

«Ти воюєш або працюєш на державу». Зеленський анонсував...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують створити новий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

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«Ти воюєш або працюєш на державу». Зеленський анонсував новий механізм бронювання працівників
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 13:59

Президент - космонавт, з паралельної реальності. Зеленський повністью відіраваний від реального стану речей в країні
khortvladimir
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:13

  khortvladimir написав:Президент - космонавт, з паралельної реальності. Зеленський повністью відіраваний від реального стану речей в країні


думка одноразового руснявого україномовного бота нам дуже важлива.
trololo
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