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Під Києвом повністю відкрили
рух відбудованим мостом...

Під Києвом повністю відкрили рух відбудованим мостом...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:56

Під Києвом повністю відкрили рух відбудованим мостом...

Пропонуємо до обговорення:
У середу, 7 лютого, відкрили проїзд правою смугою відбудовано мосту через річку Ірпінь у Київський області, який був зруйнований під час вторгнення РФ навесні 2022 року.

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Під Києвом повністю відкрили рух відбудованим мостом через річку Ірпінь
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:56

Коли залізничні мости відновляти будуть? Вознесенськ у Миколаївській обл. слава богу давно у тилу, а потяги з Одеси їздять великим кругом.
salvydas
 
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