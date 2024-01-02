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Із чого складаються виплати військовим: детальне роз’яснення
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лют, 2024 09:30
Пропонуємо до обговорення:
Гроші, що отримують наші військовослужбовці в період дії воєнного стану, складаються з двох частин: щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода. До останнього відносяться надбавки, встановлені на період воєнного стану. Зараз це 30, 50 і 100 тис. грн.
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R2
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Додано: Чет 08 лют, 2024 09:31
ЗСУвці - правильно писати. А не "ЗСУшники"! Застосований вами суфікс з т.зв. російської мови.
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vbzyma
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