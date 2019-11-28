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ТОП-5 викликів, які вже є
або очікуються в роботі з...

ТОП-5 викликів, які вже є або очікуються в роботі з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:46

ТОП-5 викликів, які вже є або очікуються в роботі з...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляють екперти, тенденція в активізації рекрутингу вже дуже помітна у всіх ритейлерів.

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ТОП-5 викликів, які вже є або очікуються в роботі з персоналом найближчим часом — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:46

Це повністю рекламна замовна стаття для того щоб згадати вищевказаних кадрові агентства компанії , hr, чисто PR стаття. Стаття немає нічого спільного до реальності задекларована якась фігня і лютий треш жоден підкреслює жоден роботодавець не заморочується вище вказаними проблемами навпаки існує купа вакансій із зарплатою на секундочку 100 $ в місяць, або 200 доларів і за ці гроші потрібна спеціалізація і знання та навички плюс досвід це не робота для школяра чи студента на підробіток а повноцінний full time тобто повний робочий день за 100-200 $ в місяць про які тоді речі вище вказані можна говорити
yama
 
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