Як повідомляють екперти, тенденція в активізації рекрутингу вже дуже помітна у всіх ритейлерів.
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ТОП-5 викликів, які вже є або очікуються в роботі з персоналом найближчим часом — дослідження
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 11:46
ТОП-5 викликів, які вже є або очікуються в роботі з...
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Дивися повний текст
ТОП-5 викликів, які вже є або очікуються в роботі з персоналом найближчим часом — дослідження
Додано: Суб 10 лют, 2024 11:46
Це повністю рекламна замовна стаття для того щоб згадати вищевказаних кадрові агентства компанії , hr, чисто PR стаття. Стаття немає нічого спільного до реальності задекларована якась фігня і лютий треш жоден підкреслює жоден роботодавець не заморочується вище вказаними проблемами навпаки існує купа вакансій із зарплатою на секундочку 100 $ в місяць, або 200 доларів і за ці гроші потрібна спеціалізація і знання та навички плюс досвід це не робота для школяра чи студента на підробіток а повноцінний full time тобто повний робочий день за 100-200 $ в місяць про які тоді речі вище вказані можна говорити
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