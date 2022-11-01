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Президент АУБ прокоментував,
як фінобмеження для...

Президент АУБ прокоментував, як фінобмеження для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:57

Президент АУБ прокоментував, як фінобмеження для...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансові обмеження для осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачені новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10 449), не матимуть суттєвого впливу на банківський сектор через незначну кількість тих, кого вони торкнуться.

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Президент АУБ прокоментував, як фінобмеження для ухилянтів вплинуть на банківську сферу
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