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Експерт відповів, скільки коштуватиме долар у лютому
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лют, 2024 16:34
Пропонуємо до обговорення:
На валютному ринку зафіксувалась стабільність долара, а курс гривні укріпився. Експерти прогнозують, що до кінця місяця не відбуватиметься відчутних коливань, зокрема долар коштуватиме від 37 до 39 грн.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 16:34
Я не експкрт, але прогнозую біль вузький кортдор.
37,05 - 38,95
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