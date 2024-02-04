RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Експерт відповів, скільки
коштуватиме долар у лютому

Експерт відповів, скільки коштуватиме долар у лютому
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:34

Експерт відповів, скільки коштуватиме долар у лютому

Пропонуємо до обговорення:
На валютному ринку зафіксувалась стабільність долара, а курс гривні укріпився. Експерти прогнозують, що до кінця місяця не відбуватиметься відчутних коливань, зокрема долар коштуватиме від 37 до 39 грн.

Дивися повний текст
Експерт відповів, скільки коштуватиме долар у лютому
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99696
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:34

Я не експкрт, але прогнозую біль вузький кортдор.
37,05 - 38,95
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9556
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які продукти подорожчають у лютому — відповідь експертів
R2 » Нед 11 лют, 2024 13:22
0 31
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2024 13:22
R2
Стало відомо, скільки коштів надійшло до бюджету від...
R2 » Нед 11 лют, 2024 13:16
0 30
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2024 13:16
R2
Скільки коштують нові квартири у Києві: свіжа статистика
R2 » Нед 04 лют, 2024 14:25
1 241
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лют, 2024 14:25
oshpakiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4925)
11.02.2024 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.