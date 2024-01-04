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Що буде з соцвиплатами за відсутності грошей США —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лют, 2024 16:38
Пропонуємо до обговорення:
В Україні влада обіцяє зберегти всі соціальні виплати у разі, якщо ситуація з допомогою від Сполучених Штатів буде критичною. Планують скоротити фінансування за іншими напрямами.
Дивися повний текст Що буде з соцвиплатами за відсутності грошей США — відповідь Офісу президента
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Додано: Пон 12 лют, 2024 22:36
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