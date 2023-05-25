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Вакансія "Юрист"
в FinTech компанію

Вакансія "Юрист" в FinTech компанію
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:34

Вакансія "Юрист" в FinTech компанію

#вакансія #Київ #юрист #lawyer
📢 Вітаю! Можливо ви або ваші знайомі зараз в пошуку роботи.
Група FinTech компаній SpaceCrew Finance відкрила позицію Юриста

У нас величезна бенефітна корзина, і ось деякі плюшки, які ми пропонуємо:
📑 Офіційне працевлаштування;
👩‍⚕️ Медична страховка;
☕️ Гібридний формат роботи (офіс/домашній офіс);
📚 Можливість відвідувати професійні івенти, курси, тренінги за рахунок компанії;
📔 Корпоративні курси англійської мови;
🏃‍♀️ Компенсацію витрат на абонемент у спортзал;
👥Дуууже круту команду однодумців та драйверів;


🗂Щоб дізнатися більше про вакансію та компанію, відчути нашу атмосферу – переходьте за посиланнями:
https://robota.ua/company0/vacancy9861354
https://www.instagram.com/spacecrew_team
https://www.spacecrew-finance.com/

📩Чекаємо на ваше резюме в telegram - @KaterynaVi
k_vinnikova
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Повідомлень: 1
З нами з: 14.02.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:54

Re: Вакансія "Юрист" в FinTech компанію

k_vinnikova написав:#вакансія #Київ #юрист #lawyer
Вітаю! Можливо ви або ваші знайомі зараз в пошуку роботи.
Група FinTech компаній SpaceCrew Finance відкрила позицію Юриста

У нас величезна бенефітна корзина, і ось деякі плюшки, які ми пропонуємо:
Офіційне працевлаштування;
Медична страховка;
️ Гібридний формат роботи (офіс/домашній офіс);
Можливість відвідувати професійні івенти, курси, тренінги за рахунок компанії;
Корпоративні курси англійської мови;
Компенсацію витрат на абонемент у спортзал;
Дуууже круту команду однодумців та драйверів;


Щоб дізнатися більше про вакансію та компанію, відчути нашу атмосферу – переходьте за посиланнями:
https://robota.ua/company0/vacancy9861354
https://www.instagram.com/spacecrew_team
https://www.spacecrew-finance.com/

Чекаємо на ваше резюме в telegram - @KaterynaVi
Який оклад?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1269
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
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