Вакансія "Юрист" в FinTech компанію

📢 Вітаю! Можливо ви або ваші знайомі зараз в пошуку роботи.
Група FinTech компаній SpaceCrew Finance відкрила позицію Юриста
У нас величезна бенефітна корзина, і ось деякі плюшки, які ми пропонуємо:
📑 Офіційне працевлаштування;
👩⚕️ Медична страховка;
☕️ Гібридний формат роботи (офіс/домашній офіс);
📚 Можливість відвідувати професійні івенти, курси, тренінги за рахунок компанії;
📔 Корпоративні курси англійської мови;
🏃♀️ Компенсацію витрат на абонемент у спортзал;
👥Дуууже круту команду однодумців та драйверів;
🗂Щоб дізнатися більше про вакансію та компанію, відчути нашу атмосферу – переходьте за посиланнями:
📩Чекаємо на ваше резюме в telegram - @KaterynaVi